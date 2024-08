Simon se lanza a cantar 'Torito Bravo' en plena cita y convence a Beatriz: "Es muy cachondo"

Así ha sido el show musical que Simon tenía preparado para Beatriz, guitarra en mano: no te lo pierdas

Los dos han decidido no seguir conociéndose puesto que no han sentido "atracción física"

Lidia Torrent, sobre su vuelta a 'First Dates': "Lo he vivido como una niña pequeña"

Las puertas de 'First Dates Hotel' se han abierto para recibir a Simon, de 58 años. Viene de Inglaterra, aunque también pasó mucho tiempo en Irlanda. A día de hoy vive en España, es músico y tiene su propia escuela de inglés. Además, aparecía con guitarra en mano: "Es para identificarme, por si el acento no me delata suficiente".

Simon no tardaba en lanzarse a tocar la guitarra y contar de dónde viene su pasión por la música. Y es que su padre le dijo lo siguiente: "Si tu quieres ligar con las chicas, la guitarra es la mejor herramienta". Sorprende su desparpajo y el particular show que monta él, junto a su guitarra y algún espectador que otro. Con eso le basta. Y se iba a reencontrar con Beatriz, atemporal y un auténtico "terremoto. Muy polvorilla". Para Beatriz, "el humor es lo más importante", y no tardaba en enamorarse del recepcionista: "Voy cuesta abajo y sin frenos".

Simon, un show musical en toda regla

Simon llegaba a su cita con su particular humor inglés y Beatriz con muchas ganas, segura de sí misma. Al verse por primera vez, Beatriz valoraba que tuviera pelo: "Suficiente para conocerle un poquito más". Tras brindar, se sentaban en la mesa a cenar y charlar tranquilamente. "Tienes un poco pinta de guiri", le decía Simon, provocando la risa de Beatriz. No sería la única vez que Beatriz se reiría en su cita. "Es muy cachondo, me he reído mucho", confesaba, después de que Simon se atraviese a cantar 'Torito Bravo', de El Fary.

Y llegaba el colofón final: mientras Beatriz esperaba en el jardín expectante, Simon aparecía con la guitarra y montaba en el jardín de 'First Dates Hotel' un show musical en toda regla. "¡Bésame mucho... como si fuera esta noche la última cita!", cantaba Simon. "Siempre he querido que me toquen y me canten a la vez", bromeaba Beatriz, que visualizaba expectante a Simon.