El público cuenta si iría a 'First Dates Hotel' a encontrar el amor: "Siempre busco lo picante"

La nueva edición de 'First Dates Hotel' se ha encargado de "subir la temperatura" en Telecinco. Por primera vez, las citas más famosas de la televisión se desenvuelven en un hotel en donde los encuentros se vuelven cada vez más intensos y románticos.

A raíz de todas las novedades que nos ha traído esta edición inédita, hemos salido a al calle para saber qué opinan los seguidores de First Dates, ¿Irían al programa? ¿Cómo han sido sus primeras citas? ¿Qué sentirían si vieran a un familiar en la pantalla?, todas estas preguntas y más nos propusimos investigar con el público...¡No te lo pierdas y Dale Play!

Tras un tiempo alejada de la pantalla chica, Lidia Torrent ha vuelto a Telecinco, de la mano de 'First Dates Hotel'. "Lo he vivido como una niña pequeña", dice la modelo con una sonrisa de oreja a oreja al hablar de la ilusión que le causó ser parte de este proyecto y de cómo ha vivido la vuelta a uno de los programas que la vio crecer en el mundo de la televisión...¡Dale Play y no te pierdas su entrevista exclusiva!