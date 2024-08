Fran se lleva un chasco después de que Esmeralda no quiera seguir conociéndole: "No tendría una segunda cita contigo"

En 'First Dates Hotel' puede pasar cualquier cosa. Y uno puede llegar como quiere y con quien quiera. Como es el caso de Fran, de 31 años , que acude al programa de Cuatro junto a su madre. Además, confía mucho en que 'First Dates' le ayude a elegir bien: "Está más que demostrado que yo por mí mismo no se elegir bien a una chica...".

En la decisión final, a pesar de que Fran sí quería seguir conociendo a su cita, Esmeralda señalaba que "no", puesto que hay puntos para ella muy importantes que Fran no cumple. Y es que hay veces que el amor en 'First Dates Hotel' no surge. Pero el buen rato que han pasado no se los quitará nadie.