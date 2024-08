Juan , de 54 años, llegaba a 'First dates Hotel' con las cosas muy claras sobre lo que buscaba en una mujer. "Vengo a conocer al amor de mi vida", advertía. Por eso no imaginó que antes de hacerlo se iba a topar con un chico joven que le haría creer que él era su cita.

Juan no pudo más que alucinar. "Pensé que las reglas habían cambiado y que era el gerente o algo", confesaba. Pero más se asustó cuando Fran empezó a preguntarle si se había planteado tener algo con un hombre. Tragando saliva, Juan salió al paso diciendo que de momento no se había planteado la bisexualidad. En ese momento, Carlos Sobera le hizo saber que estaba siendo víctima de una broma por parte del hijo de su cita y, aunque le alivió, los nervios no se le quitaron del todo.