Así son Gerardo Cartón y AmyJo Doherty: dos solteros 'locos' por la música que han conectado desde el primer momento en 'First Dates Hotel'

Cada día empieza una nueva oportunidad para conocer el amor... y también para conocer a personas alucinantes. Como es el caso de AmyJo, de 46 años , una inglesa que lleva veinte años en Madrid y que aparecía en 'First Dates Hotel' con su mejor amiga a la espalda: su guitarra. Y es que AmyJo es música de profesión y no solo eso: su hermano es Pete Doherty , cantante y guitarrista de The Libertines y los Babyshambles.

Por su parte, Gerardo, de 51 años, nos dejaba una presentación mítica en 'First Dates Hotel': "Soy Gerardo Cartón, el tío más feliz del planeta tierra y probablemente, uno de los más divertidos si quitamos a los Monty Python". Gerardo confiesa que puede ser "el ser más pesado del planeta tierra. Por eso, mi mote favorito es 'Exagerardo'". "Me encanta ligar, pero ligar... luego ya si consumo o no, no es prioridad. Pero ligar es lo que más me gusta en el mundo", asegura.