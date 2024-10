“Tuvo una sesión de nutrición conmigo y una de las cosas que le pauté fue el caldo de huesos, que le sentó fenomenal. Ella me propuso lanzar el negocio porque vio mucho futuro al ver cómo en lugares como Estados Unidos, Australia o Reino Unido ya estaba muy presente. En España, en ese momento, no había nada”, recuerda Bea, que siempre ha sido una gran defensora del caldo de huesos: “A través del caldo de huesos conseguía que mis pacientes mejoraran mucho , sobre todo a nivel digestivo, inmunitario y hormonal”, apunta.

La combinación de estos ingredientes y su cocción durante 24 horas a fuego lento da lugar a un caldo cuyas propiedades no se encuentran en ningún otro de los que habitualmente encontramos en los lineales. “La materia prima y la cantidad de hueso que lleva nuestro caldo no tienen nada que ver con otros. Un caldo común puede tener, como mucho, un gramo de proteína por cada 100 mililitros y 0,5 o 0,2 de colágeno, si tiene algo. En cambio, el nuestro tiene 10 gramos de colágeno y 17 gramos de proteína por cada 100 mililitros. Es muy nutritivo. Además, tiene minerales que los otros no tienen. Y no hablo de caldos con aditivos, sino de los mejores caldos del mercado”, argumenta Bea