En el vídeo en cuestión, el responsable del Restobar Las Peñas, en la localidad cántabra de Ampuero, da unas sencillas pistas para reconocer problemas en nuestra cerveza. Al grito de “atrás hostelero vagabundo”, Siverio nos cuenta cómo saber si una caña está en buen estado o no. La clave, dice, son las burbujas. Si observamos una caña con muchas burbujas en las paredes de la copa no deberíamos beberla. El motivo no es otro que la posible falta de higiene del recipiente donde se ha servido. Según cuenta en el vídeo, el polvo, la grasa o restos de detergente pueden generar ese efecto, haciendo con ello que el sabor de la cerveza no sea el óptimo e incluso, en el peor de los casos, nos siente mal.