Ana María Aldon y su novio Eladio protagonizan un romántico encuentro por primera vez en televisión: "Este año nos vamos a casar"

Marta Flich le lanzaba una pregunta directa a la concursante de 'GH DÚO': "Estar aquí significa que tienes cuentas por resolver con alguien, ¿quién crees que puede ser?". "No tengo ni idea, y no me gusta nada el factor sorpresa, así que esto para mi es un reto importante", respondía Ana María.

Eladio ha mostrado todo su apoyo a Ana María y le ha dado muchos ánimos para lo que le espera dentro de la casa de 'GH DÚO'. "Tú no eres mi pareja, ¿no?", le preguntaba la colaboradora muy descolocada, sin saber al lado de quién concursará en esta edición de 'GH DÚO'. "Aquí no, pero fuera sí", bromeaba Eladio.

Marta Flich le ha lanzado una propuesta a Eladio en directo: si quería ser la pareja de Ana María en 'GH DÚO'. Eladio no ha dudado ni un instante: "No. Mira, este no es mi mundo, yo tengo otro tipo de mundo, os lo agradezco mucho, quiero que se divierta, que participe, que se lo pase bien. Es una súper madre, pareja, hermana, que se divierta sobre todo. Yo no valgo para esto".