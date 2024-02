La fuerte discusión entre Manuel e Ivana dentro de la casa de 'GH DÚO': "Eres una sinvergüenza que falta el respeto"

Lucía y Manuel no han pasado sus mejores días desde que ingresaron en la casa de 'GH DÚO' . Y esto ha provocado que terceras personas se metan, además de diversas discusiones paralelas. Y es que ha sido la propia Ivana la que 'sin pena ni gloria' ha visto a Manuel cabizbajo y le ha señalado si no se reía ahora como se reía de ella en otros momentos.

Esto último no sentó nada bien a Manuel: "No hay nada más bajuno que reírse del mal ajeno. El que se alegra del mal ajeno...". "No seas manipulador. Que estás más calado...", apuntaba Ivana. Manuel le pidió que le dejase tranquilo. "No voy a dejar que me pisoteen, porque es lo que estoy sintiendo de Manuel. Voy a seguir siendo yo", aseguraba Ivana en el confesionario.