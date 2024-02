Isa Pantoja aclara su famoso momento debajo de las sábanas con Asraf en 'Gran Hermano': "Sigo pensando que no fue un beso"

"Estoy viendo muy bien a Asraf. Me gusta que este reality esté siendo completamente distinto a la convivencia que tuvo en el otro, porque se le hizo bastante cuesta arriba. Tuvo algún conflicto. Me quedé tan cansada que por eso me cuesta venir a este. Pero lo estoy viendo de una manera muy diferente. Sé que lo está disfrutando mucho", apuntaba Isa Pantoja.