Marta López se muestra misteriosa: "Todos los días tengo proyectos amorosos"

El concurso de Marta López no se entiende sin su "amistad" con Efrén . Ambos entraron a GH DÚO fundiéndose en un abrazo que mostraba el cariño y la complicidad propia de una amistad, aunque poco a poco su relación fue deshaciéndose. Justo antes de entrar al concurso Efrén y Marta, que mantuvieron un romance hace años, volvieron a verse. Aunque lejos de comenzar una nueva historia de amor la ilusión de Marta López se vio afectada en la casa de GH DÚO.

Ese reencuentro entre ambos antes de entrar al reality generó grandes expectativas tanto a Marta como al público, y Efrén no dudo en admitir que quizás todo se había malinterpretado, porque su relación no era nada más que de amistad y cordialidad.

Dentro de la casa tuvieron sus más y sus menos, pero el momento más duro fue el día de la expulsión de Efrén. El malagueño se mostró muy molesto en su despedida con Marta desde plató después de ver unas imágenes en las que hablaba sobre él: "A Marta no le mando un beso, espero después de lo que ha hecho llegue a la final", dijo Efrén.

"Ha tenido tres semanas en la casa para poder hablar conmigo de lo que cree que le tengo que pedir perdón. Le dije a Marta que no volviera a hablar del tema de los dos. Veo luego vídeos en los que se dedica a estar criticándome por ahí y no es capaz de decírmelo a mí, eso no es un amigo", expresaba el malagueño.