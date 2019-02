María Jesús Ruiz corta por lo sano y estrena look

María Jesús Ruiz no para de sorprendernos. Antes de contraer matrimonio con Antonio Tejado durante la noche de San Valentín, la modelo ha decidido cambiar de look con un corte de pelo de lo más atrevido. María Jesús les comentó a sus compañeros la idea que le rondaba la cabeza y a todos les pareció una idea maravillosa, sobre todo a Antonio. “Se rapa la cabeza y me vuelve loco del todo”, comentaba Tejado a Kiko Rivera. Y así fue, la modelo cogió la maquinilla y le encargó a Juanmi que le rapase al mismísimo estilo de la Teniente O’Neill.