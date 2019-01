El desamor inunda 'GH DÚO': de la ruptura total entre Antonio y Candela al cara a cara más tenso de Julio y Mª Jesús

Del toque de atención de J.J. a Antonio a la renuncia de Candela

sobre cómo podrían hacer para que sus peleas no fueran centro de atención y sobre, enfadó muchísimo a Jorge Javier:. Tejado se defendió asegurando que “lo que no quiero es que salgan más broncas nuestras, ni que nos enzarcemos más. Lo único que no quiero es engancharnos de una manera irrespetuosa”.

Con 'pacto' o sin él, lo único que está claro es que. Ella sigue en sus trece acusando a Antonio haber tonteado con Sofía, él no puede soportar la indiferencia con la que le trata en muchas ocasiones y. Antonio se rompió y confesó estar absolutamente desbordado:. Ella, pese a verlo así, no acabó de mostrar mucha empatía … La situación fue a más, tanto que él se planteó abandonar el concurso

Por si no fuera suficiente para Antonio, además está nominado . Pese a todo, había algo que podría salvar la noche y era el alegato a su favor por parte de Candela. Ella aseguró que sí lo haría, pero en el momento de la verdad dejó a todos en shock al renunciar a hacerlo. El presentador le preguntaba entonces si quería que Tejado fuera el expulsado y ella intentaba salir por la tangente: “Yo aquí lo he pasado mal principalmente por él” . Jorge insistía hasta tres veces en la pregunta hasta que Candela por fin fue sincera: “Tengo un 40% de que no y un 60% de que sí” . Antonio se quedó devastado, pero fueron muchos los compañeros que se ofrecieron para hacer el alegato que finalmente hizo Carolina Sobe.

La paz y el buen rollo dura horas a Mª Jesús y Julio

Hace unos días no eran capaces de mantener un diálogo sin gritarse, reprocharse y soltarse todo tipo de improperios. Pensábamos que si había una relación rota y totalmente irrecuperable en ‘GH DÚO’ era sin duda la de María Jesús Ruiz Julio Ruz . ¡Pero no!. Algo que por cierto

Y no iba desencaminada Sobe. Poco tardó en estallar de nuevo la guerra entre ellos. Julio Ruz y María Jesús entraban en la sala donde dibujarían la ‘curva de la vida’ visiblemente cobreados. “La excusa ha sido que yo no me he posicionado en la discusión que ha tenido con Carolina”, aseguraba él, y continuaba: “La realidad es que se ha visto en un vídeo demasiado ‘cariñosa’ conmigo y tiene que quedar bien con el exterior”. Y durante la 'curva de la vida' todo ha ido a peor: “La relación que tú cuentas no es la realidad”, le decía Julio sobre su relación sentimental. La modelo admitía que con Gil Silgado todo había sido muy bonito “y pensaba que era el hombre con el que me moriría”. “Si, te trató tan bien que ahora está condenado”, replicaba Julio.