El duelo final de Sofía y Alejandro comienza con la ‘curva de su relación’: reproches, celos, golpes bajos y un final incierto

Cada uno relataba en su curva con su visión de lo vivido junto al otro, pero fue al finalizar cuando la pareja se enfrentó duramente al hablar de sus madres. “Su madre es como si no tuviese madre, está perdida por ahí y no le echa cuentas, tu madre no te llama nunca”, espetaba Sofía y Alejandro estallaba. “Que dude del amor de mi madre me parece lamentable… ¡Del amor de mi madre no duda nadie! El problema de tu madre es que quiere ser tú”, aseveraba.