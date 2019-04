Isabel Pantoja y Anabel dan el último apoyo a Kiko Rivera antes de la final de 'GH DÚO'

Ya no hay marcha atrás. La final de 'GH DÚO' está cada vez más cerca y cualquier cosa que se pueda hacer cuenta para que Kiko Rivera sea campeón. Isabel Pantoja no quiere darse por vencida , colgando una imagen en la que su hijo le da un abrazo que ha enternecido a todos los seguidores de la cantante.

" Para mí eres el ganador, no sé qué ocurrirá, pero mi campeón eres tú ", escribe de forma orgullosa. Además, Pantoja añade que "también has ganado al darte a conocer a millones de personas que han descubierto el ser maravilloso que eres y siempre has sido . ¡Mucha suerte, mi vida!". Y como buena madre, no podía faltar el mensaje que todo hijo se merece: "Te quiero. ❤️".

Anabel Pantoja también ha dado su último aliento a través de Instagram. La prima de Kiko Rivera ha colgado una imagen en la que se ve a los dos sonriendo, besándose y dándose abrazos. Para la colaboradora de 'Sálvame' su primo es el ganador porque "has compartido muchas cosas, has hecho reír, has ganado muchas semanas líder, te has implicado como compañero y sobre todo has sido REAL y TRANSPARENTE".