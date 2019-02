Mª Jesús le deja las cosas claras a Antonio: “Yo me quiero enamorar y contigo no siento eso, contigo es atracción física”

Mª Jesús: “Yo me quiero enamorar y contigo no siento eso… contigo es solo una atracción física… Y como es una atracción física no lo quiero hacer público”

Antonio Tejado: Bueno no se le dicen me gustas mucho… no se le dicen muchas cosas si es una atracción física. Que yo tampoco soy gilip***, que no me he criado en un verano como las amapolas, no me digas que es una atracción física porque no.