Una noche de inesperados encuentros familiares: del mensaje de Pantoja al ataque de ansiedad de Sofía por culpa de Maite

Isa Pantoja lleva un mensaje a Kiko de parte de su madre

Tras decirle que toda su familia está con él y con Irene, Isa ha querido confesar algo a su hermano: “Al hacer la curva de la vida había cosas que no sabía y quiero que sepas que me siento muy orgullosa de ti, gracias a ti he sabido elegir el camino bueno y me he quitado muchas cosas malas. […] Eres un ejemplo de superación para mí y, aunque tú no lo sepas, has ayudado a muchas personas”. Entre lágrimas, Kiko escuchaba como su hermana contaba que él “ha sido como un padre, mi figura paterna” y ha asegurado que “el venir lo hago por ver a mi hermano por supuesto, pero sobre todo por mamá, que sé que estará orgullosa de nosotros. Va por ti mamá”.