Albalá, la noche más dura tras ser rechazado por Sofía

No sienta nada bien ser rechazado delante de toda España, aunque debe ser peor que tu ex te dé calabazas y, encima, que aún sigas enamorado de ella. El intento de reconquista de Alejandro Albalá ha fracasado estrepitosamente , dejando al concursante muy tocado tras la gala de 'GH DÚO' y al resto de compañeros alucinando con la tensa situación.

Sofía Suescun estaba hundida también . Tras las nominaciones y la despedida de Jorge Javier, la concursante se ha ido corriendo a su cama, se ha tapado la cara con el edredón y no ha querido saber nada de nadie. Sus compañeros no han querido molestarla y Albalá estaba en la cama de enfrente sin decir nada, con la mirada perdida.

Por otro lado, en el comedor se ha iniciado una conversación entre varios concursantes que aún estaban alucinando con lo vivido. A Ylenia le ha dado mucha pena Sofía, aunque ha reconocido que "cuando una persona está enamorada de ti no debes hacer el mínimo gestito, ni dejarle viva una esperanza... eso no está bien".

En la misma mesa estaba Antonio Tejado que ha empezado siendo comprensivo: "Sofía ha pasado fatiga, no ha comido y se ha metido corriendo en la cama". Pero, sin embargo, después ha soltado el zasca: "Él me ha contado que ella le da con el piececito, le busca, le da la manita por las noches... y eso es que no se puede hacer, que me lo ha dicho a mí Alejandrito".