La visita sorpresa de Sofía y Candela deja a Alejandro y a Tejado hundidos: “Ahora es peor”

Candela y Tejado, a degüello

Candela volvió a ver a Tejado y no perdió el tiempo con formalidades. “¿Qué haces aquí?”, dijo Antonio al ver entrar a su ex por la puerta, que no quiso ni saludarle. “Vengo a felicitarte por tu boda” , empezó ella, aludiendo a la boda ficticia que habían celebrado él y María Jesús. Así empezó la ronda de reproches, que incluyó acusaciones de infidelidad . Hubo un momento que Antonio incluso preguntó si podía abandonar la sala.

Las flechas del amor alcanzan a Ylenia

Jorge Javier, muy enfadado con el público

Al terminar la gala, Jorge Javier volvió a dar otro toque de atención al público por los abucheos que dirigieron a los concursantes durante todo el programa. “Me encanta lo que pasa en el plató, me encanta que el público esté vivo pero, por favor, que la gente salga en televisión no quiere decir que se la puede decir absolutamente de todo".

Fortu, quinto expulsado de 'GH DÚO'

Ya en plató, Fortu no supo explicar muy bien por qué estaba allí: "Creo que algo no he hecho bien. He intentado acercarme a ellos, pero es muy difícil". Jorge le ha reprochado: "Tú no eres ese señor mayor que hemos visto".