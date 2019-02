Sofía, expulsada de ‘GH DÚO’

A Alejandro la noticia de la expulsión de Sofía le ha destrozado. Tras recomponerse un poco, ha dicho: "Imagino que ella me querrá ver fuerte y quiero seguir adelante. La primera reacción es la pena y que me quedo solo". Mientras hablaba, no ha podido evitar volver a derrumbarse. Además, ha confesado que, mientras esperaban noticias de la sala de expulsión, "veía clarísimo que se iba".