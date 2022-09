Estos son todos los ganadores de la historia de 'Got Talent España'

Recién comenzada la octava edición, repasamos todos los concursantes que se han convertido en ganadores a lo largo de la historia

Desde Cristina Ramos, ganadora de Got Talent España 1, a Dúo Turkeev, vencedores de la pasada edición

¿Qué talento se llevará el premio esta temporada?

La octava edición de Got Talent España ya ha llegado a Telecinco. Miles de artistas se han presentado al casting para mostrar al mundo su talento. Una temporada más, podremos disfrutar de todo tipo de arte, desde magia hasta acrobacias, pasando por la canción, el baile y un montón de sorpresas inesperadas.

Pero, ¿qué actuación logrará conquistar al público y al jurado? ¿Veremos algo que nunca antes hayamos visto? Para ello habrá que esperar a la gran final. Mientras tanto, y hasta que el ganador de esta nueva edición se sume a la lista, repasamos todos los talentos que se han alzado con la victoria a lo largo de la historia de Got Talent España.

Got Talent 1: Cristina Ramos (2016)

Desde su primera actuación, esta gimnasta vocal conquistó el corazón de Edurne. Se llevó su pase de oro y le volvió a demostrar en sus futuras actuaciones que no se había equivocado. En la gran final apostó por ‘Who wants to live forever’, tema que la convirtió en la primera ganadora de la historia de Got Talent España.

Got Talent 2: Antonio ‘El Tekila’ (2017)

Enfundado en su traje rojo, ‘El Tekila’ lo daba todo sobre el escenario de Got Talent con sus pasos de rock and roll. El bailarín tenía un estilo propio que no dejaba a nadie indiferente. Especialmente a Risto Mejide, que se indignó al ver su número e incluso abandonó el plató al conocer que era uno de los tres finalistas. Finalmente, la audiencia decidía con sus votos que Antonio fuera el ganador de Got Talent 2.

Got Talent 3: César Brandon (2018)

La tercera edición de Got Talent España premió por primera vez en la historia la poesía. Con una propuesta de lo más arriesgada, César se plantaba en mitad del escenario y simplemente comenzaba a recitar. Desde el primer momento consiguió captar la atención de todos. No necesitaba nada más. Sus poemas vieron la luz y le llevaron a alzarse con la victoria.

Got Talent 4: Murga Zeta Zetas (2019)

Desde Tenerife, la Murga Zeta Zetas llegó a Got Talent 4 con una misión: lanzar importantes mensajes a la sociedad. Después de haber hablado del fuego y la violencia del ser humano en las semifinales, la soledad fue el tema que eligieron para la gran final: aislamiento, igualdad, transexualidad, violencia machista, abandono de ancianos… Su mensaje caló en lo más hondo de la audiencia y se convirtieron en los ganadores de la cuarta temporada.

Got Talent 5: Hugo Molina (2019)

Con tan solo dos años, Hugo sorprendió a todo el país con su talento. Su manera de tocar el tambor terminó dando la vuelta al mundo. Para la gran final, el pequeño artista tocó el villancico ‘Campana sobre campana’ y, una vez más, como había pasado anteriormente en el resto de sus actuaciones, el jurado coincidía: no habían visto nada igual. Esa noche, la audiencia le proclamó ganador convirtiéndose así en el más joven en conseguirlo en todo el mundo.

Got Talent 6: Celia Muñoz (2021)

En una final de altísimo nivel, la excepcionalidad de Celia le llevó a convertirse en la ganadora. La ventrílocua vivió la emoción de conseguir un pase de oro en semifinales. Pero eso no hizo que se confiara. Para la gran final preparó un número de una dificultad incalculable, llegando a hacer cosas que bien podrían parecer imposibles. Tanto, que la audiencia no dudó a la hora de elegirla ganadora de Got Talent 6.

Got Talent 7: Dúo Turkeev (2021)