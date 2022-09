Dani Martínez bautiza a Matías Campos como el Julio Iglesias del flamenco

Matías Campos llega desde Málaga para revolucionar el teatro con su arte. “Vengo a ‘Got Talent’ a bailar flamenco par que el mundo me vea. Esto es un gran paso para lo que espero que sea una gran carrera. Vengo a enseñar mi arte a todo el mundo porque le flamenco es mi vida desde que me levanto hasta que me acuesto”, explica.