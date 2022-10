Leroy Patterson estremece al jurado con su impactante número: ¡Se clava chinchetas y grapa su cuerpo!

Cuando parecía que ya lo habíamos visto todo en 'Got Talent', Leroy Patterson llega a 'Got Talent 8' para rompernos los esquemas. "Mi show no deja indiferente a nadie , merezco un paso de oro. Me gano la vida con mi cuerpo, y esta noche nos voy a enseñar cómo", asegura el faquir.

"Estás loquísimo, pero me gusta. En ‘Got Talent’ he descubierto los faquires y me encantan", contaba la cantante. "Yo no veo la necesidad esta de hacerse daño, no lo termino de entender", opinaba por otro lado la actriz.