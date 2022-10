El mágico número de sombras chinescas de Drew Colby conquista al público de 'Got Talent'

Drew Colby llega a 'Got Talent 8' para hacernos soñar con su mágico número de sombras chinescas . El artista ha contado que comenzó a practicar este arte tras la muerte de su gato. Casi sin querer, comenzó a hacer sombras y logró crear una similar a la de su mascota. Poco a poco fue perfeccionando su habilidad hasta poder formar casi cualquier figura.

"Me encanta la rapidez con la que cambias de un animal a otro, sobre todo me alucina cómo haces las personas. Creo que tienes mucho que dar y mucho que ofrecer. Me ha gustado mucho, felicidades", le ha felicitado Edurne. "Creo como Edurne que tienes cosas guardadas y mucho que ofrecer. Tienes un número muy bonito, muy visual y creo en ti, además", coincidía Dani Martínez.