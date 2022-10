El cantante ha interpretado un tema de Bon Jovi que ha deslumbrado al jurado: " Flipo con la voz que tienes , y cantando así nervioso. No me quiero imaginar cunado estés tranquilo. Tienes una voz bestial, felicidades", le ha dicho Edurne.

"Me gusta muchísimo el tema de Bon Jovi que has elegido. No te puedo decir otra cosa, enhorabuena ", le ha felicitado también Paula Echevarría. "Tienes la típica voz que se va a acabar la canción y te da pena", ha confesado Dani Martínez.

Sin embargo, Risto Mejide no estaba del todo de acuerdo: "A mí no me ha gustado la actuación. Creo que tienes una voz muy personal, tu timbre es tu logotipo. Tienes una voz de ese calibre por lo que hay que pedirte mucho. Has estado muy nervioso. Me han gusto las últimas cuatro notas", le ha dicho el publicista.