Risto Mejide cambia de opinión sobre los números de telas gracias a Muzuki Shinagawa: "¡Me ha encantado!"

La nueva gala de 'Got Talent España' no ha dejado a nadie indiferente. Después de tantas ediciones, los números que llegan al escenario del teatro nos siguen sorprendiendo a todos, algo realmente complicado si tenemos en cuenta el listón tan alto que ya tiene el programa.

Este martes, la japonesa Muzuki Shinagawa ha llegado directa desde Tokio para presentarnos su número aéreo con telas. "Me presento porque este arte no es común en Japón, así que estoy aquí para compartirlo con España. Espero que lo disfrutéis todos", ha dicho antes de empezar a 'volar' sobre las cabezas de todos.

Ya con los pies en la tierra, Muzuki Shinagawa se ha enfrentado a la valoración de los cuatro miembros del jurado. "Es un gran espectáculo y has hecho cosas muy originales", le ha dicho Dani Martínez. Para Edurne, el número también ha merecido la pena: "Me ha encantado. Lo que haces es muy difícil y me ha parecido una propuesta diferente".