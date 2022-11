La compañía de teatro 'Improu' no sabía lo que iba a suceder sobre el escenario de 'Got Talent'. Estaban dispuestos a llevarse los cuatro 'Sí' del jurado pero no tenían un plan de acción. "Al jurado le va a sorprender lo que va a ver porque no es algo que se vea mucho y además les vamos a hacer partícipes", aseguraban. Porque precisamente su actuación consistía en eso: la improvisación.