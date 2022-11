'Duo Luna' deja impresionado al jurado de 'Got Talent' con sus acrobacias y su lección sobre el tiempo: "Tengo 50 años, nunca es tarde"

Marina y Marika forman el 'Duo Luna' . Les presentó un amigo y ahora forman un equiupo perfecto sobre el aire. Las concursantes de 'Got Talent' entraron pisando fuerte sobre el escenario e impactando a todos ya solo con su presentación. El hecho de que Marina tuviera 50 años impresionó al jurado . "Todavía estás a tiempo", le dijo divertida Paula Echevarría a Edurne.

No obstante, a pesar de que Edurne y Paula se mostraban encantadas; a Risto Mejide no le convenció del todo. "Me ha dejado frío", explicó. Pero Paula Echevarría destacó la peligrosidad de ciertas posturas. "Yo quiero poner en valor que son dos chicas en un aro. Una persona se maneja sola y dos tienes que coordinarte", añadió Dani Martínez.