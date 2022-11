'Duo Nikka' demuestra hasta dónde es capaz de llegar el cuerpo humano: "Anatómicamente, sois perfectos"

'Duo Nikka' son pareja sobre el escenario y fuera de él. Para ellos, participar en 'Got Talent' tiene mucho que ver con su historia familiar, ya que fue en este programa donde volvieron a mostrarse como acróbatas después de haber sido padres. En la semifinal de 'Got Talent', la pareja no ha defraudado.

Sin embargo, a Risto Mejide no le entusiasmó la actuación. "Salvo la última figura, el resto estaba bastante visto. Es interesante que estés en la semifinal pero no sé si para llegar a más. Para mí el talento es provocar algo y vuestra actuación no me ha provocado nada", apuntó. Dani Martínez aprovechó para meterse con su compañero señalando que él no sabe hacer ninguna de las figuras.