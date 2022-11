Mateo Turbelin viene de París y es un artista del diábolo, su instrumento para expresar emociones. "Es el camino de la libertad", define el participante que llegó a ser el 'Pase de Oro' de Edurne en las audiciones . En la segunda semifinal de 'Got Talent', Mateo quería sorprender como nunca antes.

" Mateo, ha sido una actuación espectacular. Tengo que confesarte que estaba nerviosa por si se te caía el diábolo con los nervios del directo, pero sigo alucinando. Bailas con el diábolo", reaccionó Edurne en primer lugar. A sus palabras se unió Paula Echevarría. "Me había parecido mágico y ahora ha sido espectacular y además muy bonito. Y por eso Edurne y yo proponemos el botón ", añadía Paula Echevarría cogiendo de la mano a Edurne y levantándose paran poner juntas sus manos sobre el botón del 'Pase de oro'.

Pero Dani Martínez no secundó la propuesta. "Es verdad que es muy espectacular. Lo he vivido con la misma tensión que en audiciones pero quiero escuchar la valoración de Risto", dijo echando balones fuera. Para Risto Mejide, la actuación había sido muy similar a la de audiciones: "Es verdad que es insultante porque dejas atrás a muchos concursantes. ¿Qué ocurre? Que dejaste el listón muy alto en audiciones y aquí valoramos el diferencial entre audiciones y la semifinal. Aquí no ha habido cambio", señalaba Risto Mejide por lo que Mateo se sometería a la valoración del público.