AVANCE | Las apoteósicas actuaciones de 'Got Talent: All Stars': "Lo mejor que he visto en mi vida"

‘Got Talent: All Stars’ llega a Telecinco . Los mejores concursantes de todos los ‘Got Talent’ del mundo se reúnen en una única edición: todos ellos actuarán sobre el escenario de ‘Got Talent: All Stars’ para mostrar el dominio de cada una de sus disciplinas.

Sus actuaciones son de tal nivel, que los miembros del jurado alucinarán una y otra vez con sus números, llegando a asegurar que algún participante "se ha pasado 'Got Talent', que lo hacen "extraordinariamente bien" o que otro concursante es "el mejor que han visto en su vida". Todo esto y mucho más, en 'Got Talent: All Stars'.