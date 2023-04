Una sonora alarma anunciaba la llegada de TanBa. "Quiero ganar, quiero ganar", no paraba de repetir en su entrada al escenario de 'Got Talent: All Star', para después volver a salir de él mientras el jurado del programa se quedaba perplejo ante el participante. En su vuelta, el exconcursante de 'Britain's Got Talent 2017' les dejaba aún más con la boca abierta con su número.