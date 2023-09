La arriesgada y peligrosa actuación de 'Super Silva JR': ''Esta noche vengo a jugarme la vida''

Únicamente existen cuatro personas en el mundo que son capaces de hacer lo que hace ‘Super Silva JR’ . Nuestro concursante pisa el escenario de ‘Got Talent’ muy seguro de sí mismo y afirma que lo que él hace, no se ha visto nunca en el programa : ‘’Es un acto muy peligroso que requiere una concentración muy fuerte y si hay un error puede ser fatal. El riesgo es real, es mi vida’’.

‘’Son pocos los que lo hacen porque si caigo ahí puede ser que nunca vuelva a andar. Es una actuación demasiado peligrosa y, la verdad, siempre me he jugado la vida’’, continúa explicando.

‘Super Silva JR’ ha realizado un show en el que ha mezclado movimientos de gimnasia con unas peligrosas acrobacias que han provocado el miedo de todos los espectadores, quienes no han podido evitar llevarse las manos a la cabeza.

Paula Echevarría ha alabado la actuación: ‘’Yo creo que cualquiera que haya visto mi cara durante la actuación…Me has hecho alucinar y sufrir a partes iguales’’. Edurne, directamente, se ha lanzado a la piscina: ‘’Ha sido espectacular, yo me pregunto qué harás en semifinales. Creo que nos puedes dejar en una semifinal con la boca abierta no, lo siguiente’’.