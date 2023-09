Eva Iglesias pone el teatro en pie con su actuación musical: "Es increíble que seas panadera en lugar de cantante profesional"

Eva Iglesias es española pero vive en Inglaterra . Tal y como ella misma reconoce, nadie en su familia sabe que su verdadera pasión es cantar : “Toda mi familia vive en España pero no tienen ni idea de que canto y tampoco de que estoy aquí, se van a enterar ahora ”.

Eva es panadera en su día a día, pero su gran pasión es cantar: “Me llenaría de orgullo que mi familia gallega me viese cantar sobre este escenario, especialmente mi abuela ”.

Lo que Eva no podía imaginar es que tanto su abuela como su madre seguían a través de videollamada su actuación.

Como no podía ser de otra manera, el jurado de ‘Got talent’ se ha quedado “alucinado”, en palabras del propio Risto Mejide. Edurne ha puesto en valor la voz de Eva: “No me entra en la cabeza que no te estés dedicando a la música, eres una pasada”.