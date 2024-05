Pedro García Aguado, Marieta, Aurah Ruiz y Blanca Manchón son los nominados de la semana

Javier Ungría se ha convertido en el expulsado y Gorka y Rubén son los nuevos líderes

Los supervivientes se han enfrentado a una nueva noche de nominaciones tras ser Javier Ungría el último expulsado en el concurso. Después de disputar el collar del líder, que ganaron Gorka Ibarguren por Playa Condena y Rubén Torres por Playa Olimpo, los concursantes decidieron con sus votos que Pedro García Aguado, Marieta, Aurah Ruiz y Blanca Manchón fueran los nominados de la semana. ¡Tú decides con tu voto en la app de mitele quién se salva!

Las nominaciones de Playa Olimpo

Marieta: Nomino a Pedro porque los otros dos que hay no les quiero tocar todavía.

Kiko Jiménez: Nomino a Pedro porque en realidad tiene la cabeza fuera. Se le da esa ayuda semanal con la salvación pero luego en la semana lo pasa muy mal y, por el cariño que le tengo, creo que está deseando salir. Y creo que hay compañeros que se quieren quedar.

Pedro García Aguado: Voy a nominar a Kiko porque creo que habiendo estado aquí antes tiene una ventaja competitiva contra nosotros y creo que eso nos genera desigualdad.

Miri Pérez-Cabrero: Yo, Pedro, te nomino a ti. Sinceramente, es un crack en las pruebas. Pedro es un grande, pero sufre mucho. Durante toda la semana yo me levanto con él, sin carpeta, tenemos una relación muy estrecha y le veo sufrir y no me gusta nada. Creo que hay muchos momentos que no se ve el sufrimiento que tenemos aquí.

El nominado del grupo era, por tanto, Pedro García Aguado. "Para mí todas las nominaciones, algunas duelen más que otras pero yo no me enfado. Veo todo como un regalo. Tengo una semana más para demostrar lo que hago", reaccionaba él. Rubén Torres, como líder, nominaba después directamente a Marieta "porque a pesar de que le cuidaba y le tenía cariño, me vendió un poco y no me gustó".

Las nominaciones de Playa Condena

Arkano: Nomino a Aurah, que la estoy viendo muy individualista. Es lo que he visto desde el primer día. Nunca me faltan razones para nominarla.

Ángel Cristo Jr: Nomino a Aurah por sus faltas de respeto y por no tener la humildad de pedir perdón a mí. Hasta ahora no he visto que lo haya hecho con nadie.

Blanca Manchón: Voy a nominar a Arkano porque aunque me parce una persona muy simpática y es un tío increíble, creo que a nivel de supervivencia es el más flojito y creo que necesita más.

Aurah Ruiz: Arkano porque creo que rapea genial pero estamos aquí para sobrevivir y no hace nada, solo busca troncos.

En Condena se producía un empate entre Arkano y Aurah, así que Gorka, el líder, dejaba en la palestra de nominaciones a Aurah. Después, nominaba directamente a Blanca Manchón porque decía que había estado menos nominada que el resto.

