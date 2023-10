El Kung-fu es su pasión: la sorprendente actuación de Erik a unos centímetros del jurado

Erik Martín tiene 11 años y es un auténtico apasionado del Kung-fu . Este pequeño tiene un sueño y no es otro que el de ser tan bueno en la disciplina de artes marciales como los protagonistas de la película ‘Kung-fu Panda’ , película en la que Flo pone voz al personaje principal .

Flo, Edurne y Paula han quedado encantados con la actuación y no han dudado en darle su sí, pero Risto no piensa lo mismo: “Para mí es un no, lo siento”.