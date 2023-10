Risto Mejide, emocionado con la actuación de 'El jilguerillo': ''Allá donde está tu tito, está con Antonio Vega y los dos están aplaudiendo''

Pese a que ha comenzado muy emocionado, los nervios no han ganado la batalla y ‘El jilguerillo’ ha puesto la piel de gallina tanto al público como al jurado que no han podido evitar romper en aplausos nada más terminar la actuación.

‘’No me extraña que te hayan puesto el nombre de ‘El jilguerillo’, menuda voz. Qué voz tan agudita, has hecho unos dibujos tan bonitos y espectaculares que me has puesto la piel de gallina. Estoy segura de que tu tito va a estar muy orgulloso de ti’’, son las palabras que Edurne le ha dedicado a Carlos.

Risto Mejide no se ha quedado atrás y le ha dedicado unas palabras: ‘’Carlo, me cuentan que allá donde está tu tito está con Antonio Vega y los dos están aplaudiendo. A menudo me preguntan cómo es posible que de un no a los niños, es verdad que estáis formándoos todavía y hay que ser muy cuidadoso, yo a partir de ahora a quien me diga eso le voy a poner tu actuación y voy a decir ‘porque esta actuación sí es un sí’’.