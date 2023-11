'Naugthy future' revoluciona el teatro de 'Got Talent' con su coreografía de hip hop: ''Tenéis un rollazo increíble''

Con su energía, sus increíbles expresiones y su gran coordinación, 'Naughty future' ha encandilado tanto al público como al jurado, que no han podido evitar ponerse en pie ante la magnífica actuación.

‘’Sois unos bailarines en potencia, aquí hay mucha madera. Empezáis desde muy jóvenes a prepararos con gente muy potente y a mí me ha encantado lo que habéis hecho, enhorabuena’’, son las palabras que Paula Echevarría le ha dedicado al equipo.

Risto ha querido ser sincero con ellas: ‘’La verdad es que no me ha desagradado’’, pero acto seguido ha decidido darlas un no.