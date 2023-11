Sofía pone al público en pie con su versátil e inusual voz: ''Iría a todos tus conciertos''

Entre agudos, graves e incluso tirolés, Sofía, con sus inesperados cambios de registro musical, ha puesto en pie al público y algunos miembros del jurado no han podido esconder su asombro ante el inusual talento.

Edurne no lo ha dudado ni un segundo a la hora de mostrarle su asombro a Sofía: ‘’Menuda demostración de cosas que puedes hacer con tu voz, ha sido un no parar’’. Paula Echevarría, por su parte, le ha mostrado todo su apoyo: ‘’Me encantas, me compraría tu disco e iría a tus conciertos’’.