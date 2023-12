Pedro Lucas no convence a Risto Mejide, que pulsa su botón rojo: "Deberías haber tenido un guion"

En su actuación para audiciones , Pedro Lucas cautivó al público y al jurado con un número que mezclaba como nunca antes habíamos visto en 'Got talent España' el mentalismo y el humor . Pedro Luca sorprendió a todos con una actuación muy original en la que Risto Mejide jugó un papel fundamental.

Sin embargo, el número que Pedro Lucas ha escogido para la semifinal no ha convencido a los jueces porque, en sus propias palabras se les ha hecho "muy largo" .

No solo Edurne y Paula opinaban que el número no estaba bien hilado, el propio Risto Mejide le explicaba al mentalista que, en su opinión, había sido una actuación desorganizada a la que no le habría venido mal un guion.