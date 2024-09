El arriesgado número de Dúo Parshyns estremece al jurado: "Acabo de ver lo imposible hacerse posible"

Tanto Tamara, como Florentino y Paula han quedado completamente fascinados con el número y no han tardado ni un segundo en darle su sí a la pareja. Risto, que ha sudado muchísimo durante la actuación, comenzaba su valoración diciéndole a los concursantes que le gustaría darles un 'no' con tal de no volver a sufrir viéndoles en el aire, pero finalmente se rendía al talento: "Es que no puedo hacer otra cosa, os tengo que dar un 'sí' porque ha sido impresionante". ¡Dúo Parshyns regresa a casa con cuatro síes!