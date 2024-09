Derek, de tres años, enamora a Risto Mejide jugando al baloncesto: "Vais a acabar con mi reputación"

Walter se presenta ante el jurado de las segundas audiciones de ‘Got Talent España’, pero no es él quién participa, sino que lo hace Derek … ¡Su hijo de tres años ! “Es la futura promesa del baloncesto ”, aventura a decir su orgulloso padre.

Derek ha enamorado al jurado y no solo por lo que ha hecho con la pelota sobre el escenario, sino también por su simpatía e inocencia. “Ya no sólo son las canastas. Es que, el hecho de que un niño de tres años, que yo tengo uno en casa, vaya votando la pelota y no la pierda ya es la pera”, apunta Paula Echevarría.