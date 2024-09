Joan Natzari hace de su tartamudez un número de humor: así ha sido la divertida actuación que ha cautivado al jurado

Joan Natzari ya probó suerte en una edición anterior de 'Got talent': "No salió bien y ni siquiera lo emitieron"

Tamara Falcó, rendida ante Joan: "Tienes una manera peculiar de hablar, yo entiendo también lo que es eso"

No es la primera vez que Joan Natzari prueba suerte en 'Got talent'. Este humorista de 30 años ya estuvo en la primera edición del programa pero las cosas no salieron como él esperaba: "La actuación no fue bien, ni siquiera la emitieron". Joan, que no pensó ni por un momento en rendirse, ha demostrado que aquello le sirvió para pelear aún más duro por sus objetivos: "Aquello me dio el punto de vista de que hay días buenos y también días malos, la comedia es el arma más bonita y más poderosa que tenemos. Me gustaría visibilizar que existimos y que por esperar un poquito a que terminemos de hablar no pasa nada".

Con estas palabras Joan Natzari hace referencia a su tartamudez, algo que no siempre le ha sido fácil de sobrellevar pero sobre lo que ha construido sus divertidísimos números de humor. Joan, que aparecía nervioso sobre el escenario de 'Got talent', aprovechaba sus tres minutos al máximo haciendo reír a carcajadas a los jueces desde el primer segundo: "Tengo tres minutos, eso me da para chiste y medio".

Joan se ríe de su tartamudez y acaba con los prejuicios

El humorista centraba su actuación en reírse de todos esos tópicos que rodean a la tartamudez: "Hay gente cabrona que me acaba las frases, cuando me aciertan la palabra que voy a decir a veces la cambio solo por joder". Los jueces, encantados con el número del cómico, aplaudían al joven no solo por sus chistes, si no también por su valentía y fortaleza: "Hay que ser muy grande para hacer de tus debilidades tu fortaleza".

La valoración de los jueces para Joan Natzari

Tan encantada estaba Paula Echevarría con el número de Joan que no dudaba en levantarse y proponer a sus compañeros el pase de oro conjunto: "Hacía mucho tiempo que no me reía como me he reído esta noche contigo, le propongo a mis compañeros el pase de oro conjunto".