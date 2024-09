Un peculiar director de orquesta se presenta en 'Got talent España' con 18 pollos y a ritmo de 'Macarena'

El japonés ha mostrado a sus 18 acompañantes que no eran otra cosa que pollos de juguete . Con una habilidad pasmosa, el concursante ha interpretado tocando sus pollos dos grandes hits de nuestro país como son ‘La Macarena’ y ‘Aserejé’ .

Para Risto Mejide la actuación de Papi Bucket ha sido todo un fracaso, tanto es así que ha intentado pararla pulsando su botón rojo. Tamara, que no pilla demasiado bien este tipo de humor, le ha dado un no al japonés. Los dos síes de Paula y Flo no han sido suficientes para que Papi Bucket y sus 18 pollos regresen a ‘Got talent España’.