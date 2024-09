'I am naughty' se mete al público en el bolsillo con su danza urbana: "Que se vea el nivel que hay en España"

Esta cuarta noche de actuaciones ha dejado grandes actuaciones y 'I am naughty' es un ejemplo de ello. Esta banda de danza urbana formada por 13 miembros viene desde Pinto, en Madrid , y lo hace con una misión: "Venimos a 'Got talent' para dar visibilidad al baile y que cada vez se vea más el nivel que hay en España ".

"Habéis hecho cosas muy chulas, los momentos como a cámara lenta me han flipado y yo aquí veo un gran futuro ", expresaba Paula Echevarría, la primera del jurado en valorar su actuación. La nota discordante la ponía Risto Mejide al señalar que en el número del grupo no había nada nuevo:

"A ver, chicos, está bien. El número está bien y me gustan los homenajes al hip hop y demás, pero nada de lo que habéis traído es nuevo, y aquí si no es nuevo no es de esta edición. Suerte la próxima vez, para mí hoy es un no".