El caótico show de Orthemis Orquestra para demostrar que la música clásica puede llegar a todo el mundo

Este grupo de músicos quiere demostrar que “la música clásica no es aburrida y que está hecha para todo el mundo” y por ello han presentado ante público y jurado una pieza de Vivaldi . Pero, a los pocos segundos de comenzar la actuación , el director de orquesta abandona el escenario para acudir al cuarto de baño, lo que convierte el show en algo divertido y caótico .

A Paula Echevarría le ha parecido “una genialidad” esta original y divertida propuesta, pero ha sido Risto Mejide quien parece haber quedado más fascinado con este show: “A la música clásica y ópera, durante mucho tiempo, se le ha dado demasiada solemnidad, y antes no era así. Antes la gente iba a la ópera a divertirse y ahora es petulante”.

Por su parte, Tamara Falcó cree que “la música clásica debe llegar a todo el mundo a través de la belleza y creo que vuestro show no expone eso mismo”. A mí e humor me encanta, pero hay cierta clase de humor, como tener que ir al cuarto de baño corriendo, que me parece innecesario”. Risto Mejide discrepa de su compañera.