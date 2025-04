El perfil de Alfonso Basterra y Rosario Porto como asesinos: "El suyo es un caso especial"

La criminóloga Carmen Corazzini , que trata la muerte de Asunta en su libro 'Personas, bestias', analiza el perfil de Alfonso Basterra y Rosario Porto en la web de Informativos Telecinco. "Es un caso especial porque no tenemos trastornos previos directamente relacionados con la criminalidad. Tampoco presentaban rasgos psicopáticos. Esto te da a entender que cualquier persona, en función de las circunstancias, podría llegar a cometer un crimen. Ellos mintieron mucho y, durante los interrogatorios, los investigadores se esforzaron para determinar en qué momentos mentían , cuándo decían la verdad y diferenciar entre verdad y credibilidad".

La periodista de Mediaset cree que los padres " intentaron tapar todo lo que le habían hecho a la niña , como envenenarla durante meses y meses". "Y, cómo no, mintieron. Pero es que los criminales mienten", precisa Corazzini sobre este caso que sigue despertando muchas incógnitas .

Una de las grandes incógnitas en el caso Asunta fue el móvil del crimen. "Yo creo que el móvil de este crimen seguirá siendo una incógnita para siempre. Podemos trazar líneas aproximadas. Se barajó el móvil económico, pero luego se vio que no tenía cabida. Entonces, el móvil emocional muchas veces es lo que mueve crímenes. En este caso, podríamos pensar es que la niña a lo mejor les estorbaba. Rosario ya había empezado una nueva vida y Alfonso no a lo mejor no había encontrado su hueco. Cuando ella tuvo además un ingreso hospitalario (por depresión) él vovió a acercarse a ella. Y quizá, de repente, les empezó a estorbar la niña, que es algo horrible de imaginar, pero puestos a dilucilarlo quizá fuera eso, un móvil emocioal", explica la experta.