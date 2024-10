¡Imposible no llorar de emoción! La tremenda actuación de sombras de Antho y Claire que ha fascinado al jurado

Para ellos estar en 'Got talent España' no tiene precio y es absolutamente un sueño cumplido : "Millones de personas a lo largo del mundo pueden ver lo que haces desde sus casas. Esperamos poder tocar el corazón de toda esa gente".

Risto Mejide era el primero en valorar la actuación de Claire y Antho: "Estoy convencido de que crecer es aprender a despedirse , si esta actuación te ha servido para despedirte de alguien importante yo creo que eso es de absoluto respeto hacia tu intención. Yo lo que he visto es otra cosa, creo que un espectáculo así no necesita explicitar algunas cosas. Lo siento pero para mí es un no".

Paula Echevarría, que ya conoce muy a su compañero de programa, rompía una lanza a favor de Risto: "Él va de duro pero luego los más duros son los más sensibles, ser sensible y vulnerable no es malo, lo mejor de ti es eso". La asturiana no dudaba y le otorgaba su sí a la pareja. Florentino y Tamara hacían lo propio para dar a Claire y Antho la oportunidad de regresar en semifinales: "A mi me ha flipado, hay técnica, hay creatividad y hay mucha emoción, para mí en un sí".