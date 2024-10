Casto Domínguez hace llorar a Tamara Falcó con su actuación: "Es una de mis canciones con la Virgen"

Casto Domínguez es un sevillano de cuarenta años que se presenta a las quintas audiciones de ‘Got Talent España’ para cumplir un sueño: “Para mí, es un regalo estar aquí hoy con mi familia, subir al escenario y que la gente disfrute”, confiesa antes de comenzar su actuación . Lo que no sabía era que iba a emocionar a la mismísima Tamara Falcó.

Su actuación ha emocionado a Tamara Falcó: “Me he emocionado porque has cantado muy bonito y, además, esta es una de mis canciones con la Virgen y entonces me ha llegado al alma. Ha sido muy bonito, de verdad… gracias”, han sido sus emotivas palabras, entre lágrimas.