Kai Hou deja al jurado alucinado con su número de hoop diving: "Eres el hombre bala pero sin cañón"

Kai Hou tiene 30 años, es chino y vive en Alemania . Este artista de circo ha llegado hasta 'Got talent España' para mostrar algo nunca visto, en sus propias palabras, y para lo que necesita estar muy concentrado: "Esta noche haré algo que no se ha visto nunca en este programa, algo para lo que debo estar concentrado al cien por cien".

"Me ha parecido aburrido y previsible, visto uno vistos todos, para mí es un no". Con estas durísimas palabras se refería Risto Mejide al número del concursante, un número que no considera con el nivel y originalidad suficientes para estar en 'Got talent España'.